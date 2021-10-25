Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi

İHA

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi

Zonguldak’ta İnağzı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza saatlerinde İnağzı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu yan yattı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken aramda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye halka Osmanlı Çileği fidesi dağıtacak
YEREL HABERLER Belediye halka Osmanlı Çileği fidesi dağıtacak
Sönmez çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Sönmez çiçeklerle karşılandı
Doktorlardan 'uzun nöbet' eylemi
YEREL HABERLER Doktorlardan 'uzun nöbet' eylemi
BEÜ Mühendislik Fakültesi Binasına “Erişilebilirlik Belgesi” aldı
YEREL HABERLER BEÜ Mühendislik Fakültesi Binasına “Erişilebilirlik ...
Devrekli gönüllüler eğitim kampına katıldı
YEREL HABERLER Devrekli gönüllüler eğitim kampına katıldı
Devrek’te jandarmalar kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Devrek’te jandarmalar kan bağışında bulundu
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı
YEREL HABERLER Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla ...
Baba ve oğlunun ardından anne de Korona’ya yenik düştü Aşı olmayan ailede bir hafta içerisinde 3 kişi vefat etti
YEREL HABERLER Baba ve oğlunun ardından anne de Korona’ya yenik ...
ZBEÜ’de sıfır atık bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ZBEÜ’de sıfır atık bilgilendirme toplantısı yapıldı
Zonguldak'ta vaka oranı, 700'ün üzerine çıktı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vaka oranı, 700'ün üzerine çıktı
Başkent EDAŞ’tan Zonguldak’taki üç köye 1 milyon lira yatırım
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ’tan Zonguldak’taki üç köye 1 milyon lira ...
Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 162 bin 692 oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 162 bin 692 ...
Ev hanımlığından ressamlığa uzanan hayat hikayesi Televizyonda gördüğü ressamlığa merak sardı, 38 yıldır tuvalleri renklendiriyor
YEREL HABERLER Ev hanımlığından ressamlığa uzanan hayat ...
Düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi hastanelik ...
Düğün yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
YEREL HABERLER Düğün yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
Protezinin bakımı için yardım istedi
YEREL HABERLER Protezinin bakımı için yardım istedi
Nöbet çıkışı kazada ölen Rümeysa doktor son yolculuğuna uğurlandı Cezaevinden izinli çıkan baba, kızını kelepçeli elleriyle toprak atarak uğurladı
YEREL HABERLER Nöbet çıkışı kazada ölen Rümeysa doktor son ...
Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti
Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada yaşamını yitiren doktor Rümeysa, son ...
Zonguldak’ta şiddetli yağmur
YEREL HABERLER Zonguldak’ta şiddetli yağmur
Jandarmadan “Huzur ve Güven” uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan “Huzur ve Güven” uygulaması
Veliler okul önlerine levha ve hız kesici istedi
YEREL HABERLER Veliler okul önlerine levha ve hız kesici istedi
Çeşitli illerden 200’e yakın gönüllü genç, afet eğitim kampında buluştu
YEREL HABERLER Çeşitli illerden 200’e yakın gönüllü genç, afet ...
Çeşitli illerden 200’e yakın gönüllü genç, afet eğitim kampında buluştu
YEREL HABERLER Çeşitli illerden 200’e yakın gönüllü genç, afet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.