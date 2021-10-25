En acı ölüm: Minibüsü park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Ergün T., evinin önünde minibüsünü park etmek için geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ömer T.'yi ezerek, ölümüne neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Kabalaklı köyünde meydana geldi. Servis şoförü Ergün T., eşi ve iki çocuğuyla kent merkezinden evine döndü. Minibüsten inen eşi ve çocuklarının eve gittiğini düşünen Ergün T., aracı park etmek için geri manevra yaptı. Ergün T., o sırada eve girmeyen oğlu Ömer T.'yi fark etmedi. Talihsiz çocuk minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-10-25 23:47:34



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