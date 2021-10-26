"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Zonguldak'ta kömür yüklü vagon raydan çıktı.

Edinilen bilgiye göre Üzülmez'den kent merkezi istikametine seyir halindeki kömür yüklü trenin vagonu raydan çıktı. Asma mevkiinde raylardaki tadilat sebebiyle ön tarafta bulunan vagon raydan çıktı. Facia ucuz atlatılırlarken, vagon kurtarma çalışmaları başladı.

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