Çaycuma avcılar lokali önünde ayağından vuruldu

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Avcılar Lokali önünde bekleyen Ayhan H.'yi ayağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı adam tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Avcılar Lokali önünde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi lokal önünde bekleyen Ayhan H.'nin yanına geldi. Belinden çıkardığı silahla Ayhan H.'yi ayağından yaraladı. Olayın faili hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralanan adam ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın failini yakalamak için çalışma başlatıldı.

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