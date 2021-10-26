400 yataklı hastane inşaatında sona doğru

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 400 yataklı hastane inşaatında süren çalışmaları inceledi. Yeni hastanenin 2022 yılı Ocak ayı içerisinde taşınılabilir hale geleceği ifade edildi.

Vali Mustafa Tutulmaz geçici kabul süresi 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan ve iki aylık kontrol süresinde belirlenecek eksikliklerin ikmali sonrasında taşınılması planlanan yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkilisinden bilgi alan Vali Tutulmaz'a teknik donanım, gerekli cihazlar ve diğer ekipmanları da Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni Devlet Hastanesi'nin 2022 yılı Ocak ayı içerisinde taşınılabilir hale geleceği ifade edildi.

Hastane ziyaretinde Vali Mustafa Tutulmaz'a İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ile Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun da eşlik etti.

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