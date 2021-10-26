Aşkın Nur Yengi konseri covid nedeniyle iptal edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konser verecek olan Aşkın Nur Yengi’nin covide yakalanması nedeniyle konsere gelemeyeceğini ve yerine Gökhan Türkmen’in sahne alacağını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri’nde covid nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Kdz. Ereğli’de konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi covide yakalandı. Cumhuriyet Konseri’nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı’nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi” denildi.

Yeni programa göre konseri saat 19.30’da sanatçı Gökhan Türkmen verecek. Cumhuriyet Yürüyüşü saati de değişti. Fener Alayı için yürüyüşün saat 18.00’de Bağlık Karakolu önünden başlayacağı ifade edildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçı Aşkın Nur Yengi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.