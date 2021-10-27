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Öğrenciler ‘Yayalar kırmızı çizgimizdir farkındalığı’ oluşturdular

İHA

Öğrenciler ‘Yayalar kırmızı çizgimizdir farkındalığı’ oluşturdular

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencileri, araç sürücüleri ve yayaları bilgilendirici broşür dağıttı.
Okulun Trafik Kulübü öğrencileri, ilçenin en işlek yolunun bulunduğu Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde araç sürücülerine ‘Öncelik Yayanın’ sloganı ile bilgi içerikli broşürler dağıtarak kitap hediye etti.
Yaya geçidinde durarak sürücüleri bilgilendiren öğrencilere, trafik polisi ve jandarma trafik ekipleri de eşlik etti.
Trafik kurallarının, insan yaşamı için büyük önem taşıdığını ifade eden öğretmenler, ''Biz de bu kuralları bir kez daha hatırlatmak amacıyla bastırdığımız broşürlerde yayalarla ilgili konularda uyarılara yer verdik. Can ve mal güvenliğini sağlayan kuralları anlatmaya çalıştık. Yayalar kırmızı çizgimizdir farkındalığı oluşturduk '' diye konuştu.

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