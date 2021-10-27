Alaplı Gazeteciler Derneği şampiyonları ödüllendirdi

5 ay önce köpeği için tırmandığı falezler bu kez sonu oldu

Alaplı Gazeteciler Derneği, "Hacer Anne" hikayesiyle Türkiye 3. olan Alaplı Merkez Ortaokulu öğrencisi Yusuf Yılmaz'a tablet hediye etti.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında edebi kategoride Türkiye birincisi olan Alaplı Kasımlı Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Çilingir'i ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Yunus Emreler yazıyor" adlı hikaye yarışmasında "Hacer Anne" hikayesiyle Türkiye 3. olan Alaplı Merkez Ortaokulu öğrencisi Yusuf Yılmaz'ı Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü makamında tablet hediye ettiler.

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı tablet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Türkiye 3. olan Alaplı Merkez Ortaokulu öğrencisi Yusuf Yılmaz'ı kutladı. Bostancı, ”Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onların elde ettiği başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Kendilerini ve onlara inanarak desteklerini asla esirgemeyen ailelerini ve emeği olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin yolu ve bahtı açık olsun" diye konuştu.

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