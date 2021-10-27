Bakan Yardımcısı Özçelik Zonguldak’ta

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Çalışma ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.

Çalışma ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik bir dizi ziyaretler için Zonguldak’a geldi. Bakan Yardımcısı Özçelik ilk olarak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Çalışma ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’i, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Ak Parti İl Yönetim Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Çıkar, Kadir Habiboğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, SGK İl Müdürü Erkin Avcı, İşKur İl Müdürü Hakkı Alkan, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel karşıladı.

Ardından Bakan Yardımcısı Özçelik, anı defterini imzalayarak Vali Tutulmaz’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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