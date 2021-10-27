Amelebirliği Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik: "Türkiye ekonomisine sağlayacağımız katkılarla hepimiz birer amaleyiz"

Zonguldak Amelebirliği Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Amelebirliği'nin önemine dikkat çekti. Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada “Zonguldak ekonomisinde Türkiye ekonomisinde sağlayacağımız katkılarla hepimiz birer amaleyiz” dedi.

Amelebirliği Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Amele Birliği Başkanı Şenol Yücel, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda 'Benim Adım Amelebirliği' isimli belgesel sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, sigortacılık tarihinin temeline dikkat çekerek Amelebirliği'nin önemine vurgu yaptı. Özçelik, şöyle dedi: "Toplantıda alınacak kararların sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizlerde madencinin şehri emeğin başkenti Zonguldak’ta olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi Milli Mücadele birliğinde başlayan Amelebirliği süreci var. 1921 tarihinde başlayan süreç 2 gün sonra cumhuriyetimizin 98. yılını kutlayacağımız süreç işçiden yüzde 1 pay alan sigortacılık temeli atılmıştır. Daha sonra sigortacılık temeli atılmış. Sosyal güvenlik temeli atılmasıyla Türkiye’de ilk temel atılmıştır. Yaşlılara öğrencilere muhtaçlara kaza geçirenlere vefat edenlere katkılara temel ihtiyaçların karşılanmasıyla haklara 1970 yılından ödemelere yardımlar artarak devam etmiştir. Zonguldak ekonomisinde Türkiye ekonomisinde sağlayacağımız katkılarla hepimiz birer amaleyiz. Bu uğurda şehir olan bütün madenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

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