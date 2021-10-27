Tekin, "Çok güzel ve modern bir tesisi daha halkımıza kazandırdık"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yapımında sona gelinen Belediye Aile Çay Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, beraberinde CHP İlçe Başkanı Hüseyin Tosun, Belediye Meclis üyeleri, daire Müdürleri ve gazetecilerle birlikte sahil parkta bulunan ve yapımında sona gelinen çay bahçesinde incelemelerde bulundu. Tekin incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri modern bir tesisi daha ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Çay bahçesinin hemen hemen hazır hale geldiğini küçük eksikleri de tamamladıktan sonra hizmete açacaklarını ifade eden Tekin şunları söyledi:

“Çay bahçesinin eski hali halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Bizde eski Çay bahçesini yıkarak yerine ilçemize yakışır daha modern bir tesis yaptık. Çevre düzenlemesi ile birlikte inşaat çalışmaları tamamlandı. Sadece iç mekanda küçük eksiklerimiz var. Onları da tamamladıktan sonra halkımızın hizmetine açacağız. Teras katı ile birlikte 950 metrekare kapalı alana sahip olan tesis 500 kişiye hizmet verebilecek. Çay bahçesinin hemen yanında yapay şelalemiz vardı. Onu da çevre düzenlemesiyle birlikte yeniledik. Dışarıda oturma alanları yapacağız isteyen vatandaşlarımız dışarıda oturabilecekler. Çayını, kahvesini içebilecekler. Yazın yeni çimlendirdiğimiz alanda açık hava sineması yapacağız. Vatandaşlarımız çimlerin üzerinde oturarak sinema izleyebilecekler. Hafta sonları çocuklar için sinema günleri olacak. Burası çok güzel ve modern bir tesis oldu. Alaplı’nın bu gibi tesislere ihtiyacı var. İnşallah en kısa sürede Çay Bahçesini halkımızla birlikte hizmete açacağız" dedi.

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