Feyzioğlu'ndan büyükelçilerin açıklamasına tepki



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirerek, "Hiçbir büyükelçi, dünyanın hiçbir yerinde görevlendirildiği ülkenin iç işine bir sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Zonguldak Başsavcılığı ile yeni göreve gelen Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ve yönetimini ziyaret etti. Feyzioğlu´nu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Türker Kapkaç ve avukatlar karşıladı. Ziyarette, Metin Feyzioğlu´na Devrek bastonu hediye edildi. 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili açıklamaları konusunda düşünceleri sorulan Feyzioğlu, "Çok açık ve net size söyleyeyim. Madde bir, hiçbir büyükelçi, dünyanın hiçbir yerinde görevlendirildiği ülkenin iç işine bir sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez. Bunu net şekilde söyleyeyim. İki, biz bir sistemin içindeyiz. Mahkeme kararları, Türkiye'yi bağlar, Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da herkesi bağlar. Bunu, o isim, şu isim, bu isim üstünden tartıştığımızda yanlış yere varırız. Asıl önemli olan şu. Mahkeme kararlarıyla Türkiye bağlı mıdır, değil midir? Öte yandan, uluslararası mahkemeler de kararlarında Türkiye söz konusu olduğunda çifte standarda yer vermemesi lazımdır. Başka ülke söz konusu olduğunda başka, Türkiye söz konusu olduğunda başka kararlar vermemesi gerekir, o zaman o mahkemenin güvenilirlikleri tartışılır. Bu konu, Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında görüşülen bir konudur ama kabul eden ülkedeki büyükelçilerin tutup da o ülkeye ders vermesi gibi algılanacak sosyal medya mesajları yanlış olmuştur. Yanlıştan dönüldüğüne de açıkçası memnunum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2021-10-27 17:50:56



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