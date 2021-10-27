Kdz. Ereğli Belediyespor’da hedef şampiyonluk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli Belediyespor’da hedef şampiyonluk

İHA

Kdz. Ereğli Belediyespor’da hedef şampiyonluk

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup’ta mücadele edecek olan Kdz. Ereğli Belediyespor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çilimli Belediyespor maçı ile sezona merhaba diyecek.
Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, bölgesel amatör lig maçları öncesi teknik heyet, sporcular, yöneticiler ve basınla bir araya geldi.

“Yönetim, başarı için birbirleriyle yarışıyor”
Kdz. Ereğli Belediyespor’un lig arasında yaptığı yeni transferlerle oluşan takım, kaynaşma yemeğinde başarıya odaklandı. Kahvaltı sonrası sporculara seslenen Başkan Halil Posbıyık, önemli mesajlar verdi. Futbolculara ‘Kdz. Ereğli için savaşın!’ çağrısı yapan Posbıyık, şunları söyledi: “Sezon açılışına çok az bir zaman kaldı. Arkadaşlarımızla, sporcularımızla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir sezona başlayacağız inşallah. Uzun yıllardan beri Belediyespor’un başkanlığını yapıyorum. Çok güzel günler de geçirdik, çok sıkıntılı günler de geçirdik. Ancak bu dönem gerçekten çok mutluyum. Sporda başarı da olur başarısızlık da olur. Bunları uzun yıllar içerisinde öğrendik. Ama yönetim kurulumuzun birlik beraberlik içerisinde olmasından ve herkesin, bütün yönetim kurulu üyelerinin başarı için adeta birbirleriyle yarış içinde olmasından son derece mutlu olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz var. Transfer komitemiz var. Onların gece saat 12’lere, 1’lere kadar başarı için efor sarf ettiklerini biliyorum. Hepsinin birlik beraberlik, sevgi ve barış içerisinde sadece Ereğli’nin başarısı için konuştuklarını görmekten büyük keyif duyuyorum. Bütün mesele birlik, beraberlik, sevgi. Bu yönetim için de böyle, taraftarımız için de böyle. Aynı zamanda futbolcularımız için de böyle. Eğer birlik beraberliği, arkadaşlığı, kardeşliği ön plana çıkarırsak başarının gelmemesi mümkün değil. Uzun yıllardan beri yöneticilik yapıyorum, belediye başkanlığı yapıyorum, başarının gelmesi için; bir, disiplin, iki, birlik, beraberlik ve arkadaşlık... Bir amaç için bir araya geldi futbolcu arkadaşlarımız burada antrenörümüzün başkanlığında, amacımız ve hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmamız için hep birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım, birbirimizi sevmek zorundayız, en azından saygı duymak zorundayız. Çünkü bir takımın başarısı için herkesin birbirine görev esnasında yardım etmesi, destek vermesi gerekiyor. Çok değerli antrenörümüzle tanıştık, onun beyefendiliğini gördük, adamlığını gördük. Benim için de zaten en önce Büyük Atatürk’ün de söylediği gibi sporcunun da zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısı son derece önemli. Antrenörümüz gerçekten çok değerli bir insan, büyük bir uyum sağladık. Yardımcı antrenörlerimiz de aynı şekilde, zaten hep birbirini tanıyan ekipler, bizim en büyük şansımız bu. Hepsinin büyük azim ve gayretle çalıştıklarını görüyorum. Takımla her zaman bir arada olamıyorum, futbolcularımızı her zaman göremiyorum ama isim isim hepsini biliyorum. Aldığım bilgilere göre, herkesin büyük bir azimle tek noktada hedefe doğru koştuklarını duymaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Bu takımın isimi Belediyespor olabilir ama takıma bir kurumun sahip çıkması lazım. Ekonomik zorlukları biliyorsunuz Türkiye’de. Bu sadece belediyenin takımı değil, herkesin kafasına bir defa bunu koyması lazım. Bu Ereğli’nin takımı, Kdz. Ereğli’de yaşayan çocuğundan büyüğüne kadar tüm insanların takımı. Bu takım Ereğli’yi başarıya sürüklemek için, sporda öne çıkmak için büyük bir gayret gösteriyor. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım eğer Ereğli halkını bu inanca, bu inanışa sahip çıkmaya çağıramazsak, davet edemezsek başarı gelmez. Onun için ben buradan Ereğli’de yaşayan tüm insanlarımıza seslenmek istiyorum; başarının gelmesi için taraftarlarımız olarak sizlerin büyük bir gayretinizi sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da bekliyoruz. Bizi destekleyin, takımınıza sahip çıkın. Nasıl sanatta, kültürde, ekonomide Ereğli’yi lider bir kent olarak görüyorlarsa sporda da Ereğli’nin artık liderliği hak ettiğini düşünüyorum. Benimle beraber yönetim kurulu üyelerimizin de aynı duyguları beslediğini çok net görüyorum. Bu inanç birliği ile başarıyı yakalamamak mümkün değil. Özellikle son zamanda basınımızın da takıma çok büyük ilgi gösterdiğini görüyorum, duyuyorum. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü her konuda önderlik eden yerel basınımızın desteğini tam olarak alamadığımız takdirde yine başarıya gitme yolunda eksik kalırız. Bu faktörler bir araya geldikten sonra bizim önümüzde durmak mümkün değil.”
Futbolculardan başarıyı elde etmeleri için sahada savaş vermelerini isteyen Posbıyık, kendilerinin her zaman yanında olacağını vurguladı. Posbıyık konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Bu sene en zor sezonlardan birini yaşıyoruz. 279 tane takım var. Gruplar arasında da mücadele olacak sadece şampiyon olmak da yeterli olmuyor. Ama zorluklar bizi yıldırmaz, çünkü Ereğli’de taraftarımızla, halkımızla, sporcularımızla, basınımızla bütünleşmiş halde olmamız başarının işaretini vermeye başladı diye düşünüyorum. İnşallah başarılı olacağız. Özellikle çok değerli antrenörümüzün başkanlığında futbolcularımıza çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen sevgiyi ön planda tutun. Asla kırgınlık filan istemiyorum aranızda. Hep sevgiyle birbirimizin yanında olmamız lazım. Başarılı olmanızı istiyoruz, tek dileğimiz bu. Biz yönetim olarak, belediye başkanı olarak basınımızla birlikte Ereğli halkı olarak sizin arkanızdayız. Size en iyi şartları temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Fazlasını da yapacağımızdan endişeniz olmasın. Ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Pazar günü ilk maçımıza başlıyoruz. İnşallah ben de arkadaşlarımla birlikte deplasmanda olacağım. Allah’a dua ediyorum ilk maçta başlangıcımızı iyi yaparız. Sizler bu başlangıç serilerini iyi yaptığınız zaman takımın başkanı olarak beni de güçlü kılarsınız. Benim elim kuvvetli olduğu zaman ben de o zaman her türlü desteği Ereğli halkından her türlü desteği alırım. Hiçbir zaman sözümün gerisinde kalmayız, size en iyi şartları sunarız. Ama sizler de başarılı olacaksınız. Sizlerden başarı istiyorum, savaş istiyorum. Kdz. Ereğli için savaşın. Yaptığımız çok değerli transferler var. Başarıya doğru inşallah gitmek istiyoruz. Biz Ereğli Belediyesi olarak, yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte imanlıyız, inanıyoruz ve iddialıyız. Maddi, manevi bütün gücümüzü ortaya koyduk ve hazır vaziyette yolumuza devam etmek istiyoruz.”
Başkan Posbıyık’ın konuşmasının ardından takım ve yöneticiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağımlılık ile Mücadele için bilgilendirildiler
YEREL HABERLER Bağımlılık ile Mücadele için bilgilendirildiler
ZBEÜ Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler sıralamasında yer aldı
YEREL HABERLER ZBEÜ Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler ...
BİK Şube Müdürü Çorbacı’dan gazetelere ziyaret
YEREL HABERLER BİK Şube Müdürü Çorbacı’dan gazetelere ziyaret
Feyzioğlu'ndan büyükelçilerin açıklamasına tepki
YEREL HABERLER Feyzioğlu'ndan büyükelçilerin açıklamasına tepki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik AK Parti'de
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk ...
Tekin, "Çok güzel ve modern bir tesisi daha halkımıza kazandırdık"
YEREL HABERLER Tekin, "Çok güzel ve modern bir tesisi daha halkımıza ...
Amelebirliği Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik: "Türkiye ekonomisine sağlayacağımız katkılarla hepimiz birer amaleyiz"
YEREL HABERLER Amelebirliği Başkanlığı Danışma Kurulu ...
Bakan Yardımcısı Özçelik Zonguldak’ta
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Özçelik Zonguldak’ta
Alaplı Gazeteciler Derneği şampiyonları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Alaplı Gazeteciler Derneği şampiyonları ödüllendirdi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: "Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez" Feyzioğlu'ndan büyükelçi açıklaması "Bu konu Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında görüşülen bir konudur" "Kabul eden ülkedeki büyükelçilerin tutup da o ülkeye ders vermesi gibi algılanacak böyle sosyal medya mesajları yanlış olmuştur" "Yanlıştan dönüldüğüne de memnunum"
YEREL HABERLER Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin ...
40 yıllık imam hatip son yolculuğuna dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER 40 yıllık imam hatip son yolculuğuna dualarla ...
Öğrenciler ‘Yayalar kırmızı çizgimizdir farkındalığı’ oluşturdular
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘Yayalar kırmızı çizgimizdir farkındalığı’ ...
Oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı:1 yaralı
YEREL HABERLER Oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı:1 yaralı
Aşkın Nur Yengi konseri covid nedeniyle iptal edildi
YEREL HABERLER Aşkın Nur Yengi konseri covid nedeniyle iptal edildi
Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını ...
Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti
400 yataklı hastane inşaatında sona doğru
YEREL HABERLER 400 yataklı hastane inşaatında sona doğru
Çaycuma avcılar lokali önünde ayağından vuruldu
YEREL HABERLER Çaycuma avcılar lokali önünde ayağından vuruldu
Vatandaşlar dolmuşların denetlenmesini istedi
YEREL HABERLER Vatandaşlar dolmuşların denetlenmesini istedi
Kömür yüklü vagon raydan çıktı
YEREL HABERLER Kömür yüklü vagon raydan çıktı
Etkili Özgeçmiş Hazırlama Portfolyo Hazırlama ve Mülakat Teknikleri semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Etkili Özgeçmiş Hazırlama Portfolyo Hazırlama ve ...
Hasta Hakları Gününde bilgilendirdiler, karanfil dağıttılar
YEREL HABERLER Hasta Hakları Gününde bilgilendirdiler, karanfil ...
Motosikleti çalan hırsızlar aranıyor
YEREL HABERLER Motosikleti çalan hırsızlar aranıyor
Başkan Posbıyık Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.