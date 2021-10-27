Minikler kazı yapıp buldukları eserleri müzeye teslim etti

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi’nde “Minik Arkeologlar kazı Yapıyor” atölyesinin ikincisi gerçekleştirildi. 15 çocuk, önce kısa bir eğitimden geçti; ardından Akheron Vadisi’nde kendileri için oluşturulan kazı bölgesinde çalışmalara katıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi tarafından düzenlenen “Minik Arkeologlar Kazı Yapıyor” Atölyesi ilgi görmeye devam ediyor. İkincisi gerçekleştirilen atölyenin bu kez küçük arkeologları, Nimet Hoca İlkokulu öğrencileri oldu. 15 çocuk, önce Oyuncak Evi’nde kısa bir arkeoloji eğitiminden geçti. Çizgi karakterlerin de yardımıyla arkeolojik kazılarla ilgili bilgi edinen çocuklar, sunumu büyük bir heyecanla izlediler, sorular sordular. Daha sonra Belediye’nin tahsis ettiği araçlarla Akheron Vadisi’ne ulaştılar. Akheron Vadisi kazı çalışmalarını yürüten Dr. Güzin Bilir, Oyuncak Evi’ndeki sunumunun ardından minik arkeologlara, nasıl kazı yaptıklarını, bulunan eserlerin hangi çalışmalar ardından müzelere kadar ulaştığını, ne anlam ifade ettiklerini anlattı. Kdz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kazı çalışmaları sırasında çocuklara eşlik ederek, bu çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.

Atölye kapsamında, çocuklar bölgeye ulaşmadan önce Akheron Vadisi’nde kazı yapılan bölgede temsili bir kazı alanı oluşturuldu. Kenarlarına usulüne uygun olarak şeritler çekildi ve içine toprak döküldü. Bu alana, anfora parçaları gömülerek yerleştirildi. Bölgeye ulaşan çocuklar, kazılarda kullanılan araç ve gereçleri ellerine alarak arkeologların denetiminde bir kazı çalışması deneyi yaşadılar. Çocuklar buldukları parçaları topladılar, torbalara yerleştirdiler ve Ereğli Müzesi’ne doğru yola çıkıldı. Arkeolojik eserlerin sergilendiği bu müzeyi gezen çocuklar, parçaların nasıl birleştirildiği ve sergilenme aşamasına geçildiği konusunda bilgi aldılar. Müzede sergilenen Ereğli’ye özgü anforaları ve özelliklerini öğrendiler.



Posbıyık “Çocuklarımızı arkeolojiye ve tarihi eserlere özendiriyoruz”

Kazı alanında çocuklara eşlik eden Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şunları söyledi: “Çocukları arkeolojiye, tarihi eserlere özendirmek için, Oyuncak Evi yönetimi bu çalışmaları başlattı. Oyuncak Evi’nde arkeologlarla birlikte temel bilgileri veriyorlar. Eğitimler yaptırılıyor. Bugün bu eğitimlerin bir parçasını Akheron Vadisi’nde kazı alanında yapıyoruz. Öğrenciler için hazırlanan bu alanda Müze Müdürlüğü’nden izin alınmak sureti ile kazı yaptırıyoruz. Bu kazıda çıkan parçaları çocuklar bizzat kendileri buluyorlar. Büyük keyif ve heyecanla buluyorlar. Onları fırçalarla temizlemek sureti ile yer altında tarihi kalıntıların nasıl bulunacağını eğitmenler ve arkeologlar vasıtası ile öğrenmiş oluyorlar. Oyuncak Evi yöneticilerimiz, bu etkinliğin, kazı mevsiminde sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyor. Çocukların bu deneyi yaşamaları çok önemli. Tarih bilincini güçlendirecek bir çalışma. Emeği geçenleri kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.