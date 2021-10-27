Basın İlan Kurumu’ndan Kaymakam Coşgun’a ziyaret

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Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Çaycuma İlçe Kaymamı Muharrem Coşgun’u ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı beraberinde BİK Memuru İsmail Alabaş, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Çaycuma Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Davut Uyar, Demokrat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sami Dinç, Yazı İşleri Müdürü Barış Dinç ve Çaycuma Ekspres Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakan Miyanyedi ile birlikte İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, yerel gazetelerin Basın İlan Kurumu’ndan aldıkları resmi ilanlar ile yerel gazetelerin sorunları ele alındı. Ziyaretin ardından BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun’a BİK tarafından hazırlanan “Basının Gözünden Ayasofya Geçmişten Günümüze" ait bir kitap takdim etti.

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