Kamyonetin çarptığı inek telef oldu

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir aracın çarptığı inek telef oldu.

Kdz. EreğliDevrek karayolunun Pınarcık köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Ereğli'den Devrek istikametine seyir halinde olan Opel marka hafif ticari kamyonet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği nedeniyle yolun ortasındaki ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek telef olurken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Araç sürücüsü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle ihbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahalede bulunurken sürücü tedaviyi reddederek hastaneye gitmedi.

Kazada telef olan inek ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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