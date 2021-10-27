İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okul ziyaretleri devam ediyor

Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ile Şube Müdürü Nusret Parlak ve İsmail Çelebi ile birlikte okul ve kurumlara yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ziyaretleri sırasında; kurumun fiziki ve eğitim öğretim durumunu ve varsa sorunlarını yerinde inceleyerek kurum denetimlerini gerçekleştirdi. Ayrıca kurum yönetiminin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çeşitli fikir alışverişinde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan çalışmalar için kurum idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür edip, başarılar diledi.

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