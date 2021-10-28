Çaycuma’da 29 Ekim öncesi çelenk sunumu gerçekleşti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’ ncı yıl kutlamaları kapsamında Kaymakamlık önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Programa Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi.

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