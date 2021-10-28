Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni

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Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra milletvekilleri, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Atatürk Anıtı önüne Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Tören, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlerin resimlerinin sergilenmesi ile devam etti. Törenin sonunda protokol üyeleri Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Valilik binası önünde sona eren kutlamalar Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 'Atatürk, Cumhuriyet ve Zonguldak' konulu resim sergisinin açılışı ile devam etti.

Serginin açılışını yapan protokol üyeleri ardından sergiyi gezdi. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri 1973 yılında Zonguldak'ta gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinin nostaljik görüntülerini birlikte izledi.

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