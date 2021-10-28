Kdz.Ereğli’de Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kdz. Ereğli’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Resmi program kapsamında 28 Ekim Perşembe günü Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı’na Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program son buldu.

Programda; siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşların katılımının yüksek olduğu gözlendi.

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