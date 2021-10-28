Orman Genel Müdürü Karacabey Zonguldak'ta

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Zonguldak ziyareti kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Bekir Karacabey'e Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ile İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Aydın eşlik etti.

Genel Müdür Karacabey Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu tarafından Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü çalışmaları hakkında sunum eşliğinde brifing alan Genel Müdür Bekir Karacabey, "Bu rakamların nasıl oluştuğunu damla damla nasıl gerçekleştiğini çok iyi biliyoruz. 100 işimiz varsa 99'unu değil 101'ini de iyi yapmalıyız. Ormanlarımızdaki her bir zenginliği ortaya çıkararak insanlarımıza anlatmalı ve ekonomiye kazandırmalı, yenilikleri takip ederek teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalıyız. Bizim derdimiz iş üretmek ve sorun çözmek. Nezaketi elden bırakmadan şahsi vakar ve kurumsal vakardan taviz vermeyelim. Geldiğimiz mesafeyi küçümsemeyin ama asla kibirli davranmadan çalışalım gidilecek çok yolumuz var" dedi.

Sözlerine devam ederek Genel Müdür Karacabey, ormanı fazla olan bir alanda çalışmanın gerçekten önemli olduğunu, ormancılıkta başarının ancak iyi bir ekip, disiplinli çalışma ve koordinasyonla sağlandığını Zonguldak’ ta ise bunu gördüğünü belirtti.

Genel Müdür Bekir Karacabey, mesai mefhumu olmadan çalışan başta Bölge Müdür Faruk Bayraktaroğlu olmak üzere tüm personele teşekkür etti. Toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Orman İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri ve Teknik personel katıldı.

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