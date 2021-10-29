Zonguldak'taki kutlamalarda en büyük ilgiyi maden işçileri gördü

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Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında en büyük alkışı, maden işçileri aldı. İşçiler, madenci kıyafetleri, baret ve Türk bayraklarıyla halkı selamladı.

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Madenci Anıtı'nda düzenlenen törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen, CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Tutulmaz, halkın bayramını kutladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Geçiş töreni sırasında en büyük ilgiyi maden işçileri gördü. Madenci kıyafetleri, baret ve Türk bayraklarıyla halkı selamlayan işçiler, büyük alkış aldı. Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-10-29 13:42:27



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