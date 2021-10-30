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Kdz. Ereğli’de Cumhuriyet coşkusu Gökhan Türkmen ile yaşandı

İHA

Kdz. Ereğli’de Cumhuriyet coşkusu Gökhan Türkmen ile yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sanatçı Gökhan Türkmen’in verdiği konser ile son buldu.

Kdz. Ereğli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Bağlık Polis Merkezi önünde toplanan binlerce kişi Atatürk Anıtı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe, Kaymakam Mehmet Yapıcı, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Posbıyık: “Cumhuriyeti sonsuz dek yaşatacağımıza söz veriyoruz"
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Anıtı önünde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100’üncü yılına 2 yıl kaldığını hatırlattı ve şunları söyledi:
“Geride bıraktığımız bu yüzyıla, dağılmış, batmakta olan, parçalanmış bir imparatorluğun küllerinden doğan genç Cumhuriyetin yolculuğu damga vuruyor. Cumhuriyetimizin temelinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkeler yer alıyor. Cumhuriyetin en temel ve vazgeçilmez ilkeleri, olmazsa olmazları; laiklik, bağımsızlık ve demokrasidir. Bunların üzerinde de çağdaş hukuk sistemi yer alır. Laiklik olmadan bir ülkenin kalkınamayacağı, vatandaşlarının düşünce, inanç, vicdan özgürlüğünü yaşayamayacağı, kadınla erkeğin eşit şartlarda var olamayacağı çok açıktır. Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet bu sarsılmaz ilkelerle günümüze ulaşmıştır. Biz onun emanetçileri ve bu emaneti gençlere verecek olan yöneticiler olarak Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. İnsanlık bugün, haksız savaşlarla, göçlerle, çevre felaketleriyle, iklim değişikliğinin oluşturduğu sonuçlarla, yangınlarla, sel felaketleriyle, doğal afetlerle, kadınlara, çocuklara yönelik şiddet ve taciz vakalarıyla, ayrımcılıkla, salgınla, ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlarla mücadelede temel dayanağımız akıl ve bilim olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bize akıl ve bilimin yolunu miras bırakmıştır. Onun mirası bizim de rehberimizdir. Cumhuriyet, bu topraklarda demokrasinin, insan haklarının, kadın haklarının güvencesi oldu ve olmaya devam edecek. Cumhuriyet, bağımsızlığın, özgürlüğün ve Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunun teminatıdır. Cumhuriyetimizi korumak ve geliştirmek için pusulamız Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu tarihi günde, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi için hep beraber kenetleneceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacağız. Atatürk’ü, yol arkadaşlarını ve bu yolda hayatlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Aydınlık bir Türkiye için Yaşasın Cumhuriyet."

Gökhan Türkmen konseri geceyi ısıttı
Kdz. Ereğli’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sanatçı Gökhan Türkmen'in anıt önünde verdiği konserle son buldu. Pandemi nedeniyle ilçede ara verilen festival ve konserlere hasret kalan Ereğlililer, Gökhan Türkmen konseri ile yeniden eğlenceli anlar yaşadı. Ereğli halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Gökhan Türkmen, “Umutlarımızın her zaman yeşerdiği, gururla omuz omuza yürüdüğümüz çok anlamlı bir gün. Bugünleri yaşamımızı sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarını özlem ve minnetle anıyoruz.” dedi. Sevilen şarkılarını seslendiren Türkmen’e, konsere katılan binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Gökhan Türkmen’e ‘hoş geldin’ diyerek konsere gelenleri selamlama konuşması yapan Başkan Posbıyık, yapılacak ilk festivalde büyük bir sürprizi olduğunu hatırlattı. Eşi Neriman Posbıyık ile birlikte Gökhan Türkmen’e Ereğli’ye özgü hediyeler takdim etti. Konuşmaların ardından konser devam ederken, Türkmen yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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