Fatih Sondaj Gemisi Türkali-6'da

Karadeniz'deki araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi, Türkali6 kuyusuna ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Karadeniz'deki keşiflerine devam eden Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali6 kuyusuna ulaştığı kaydedildi. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ekim 27 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımladığı NAVTEX ile Fatih Sondaj Gemisi’nin Türkali6 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurmuştu.

NAVTEX’e göre Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de araştırmalarına devam devam edeceği; gemiye Sancar, Korkut ve Altan gemilerinin de eşlik edeceği öğrenildi. Fatih Sondaj Gemisi, ilk olarak Tuna1 kuyusunda sondaj gerçekleştirmiş ve toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti.

Fatih Sondaj Gemisi ardından Türkali 12 kuyularının yanı sıra Amasra1 kuyularında da sondajını tamamlamış Karadeniz'de derin denizde toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmişti.

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