Kdz. Ereğli Belediyespor sezona yenilgiyle başladı

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta oynanan maçta Karadeniz Ereğli Belediyespor, deplasmanda Çilimli Belediyespor'a 30 mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig’de 20212022 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 10 sona ererken ikinci yarıda Çilimli, attığı 2 golle skoru belirledi.
30 sona eren karşılaşmayı, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ve yöneticiler de takip etti.
Ereğli temsilcisi, sezonun 2. maçında 7 Kasım Pazar günü Kilimli Belediyespor’u konuk edecek.
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