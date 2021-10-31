Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Cihat Yumurtaş´ın (59) cenazesi Ali Molla Camii´ne getirildi. Cihat Yumurtaş´ın oğlu Barkın Yumurtaş taziyeleri kabul etti. Cihat Yumurtaş´ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-10-31 17:12:17



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