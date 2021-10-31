Grup Maske coşturdu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 1.Çaycuma Yol Koşusu’ndan sonra Grup Maske sahne aldı.

Çaycumalılara yarış sonrası muhteşem bir konser verildi Aktivite etkinliklerine hız kesmeden devam eden Çaycumalılar, Maske adlı müzik grubuyla doyasıya eğlendiler. Belediye binası önünde yapılan konserde grup kendi besteleri ve birçok üstatların şarkılarını kendi tarzına göre yorumladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Grup Maske şu isimlerden oluşuyor; Aranjör de olan Emre Demirhan (klavye) koordinatörlüğünde, Şenan Kerçin (klarnet), Özgür Parlak (bağlama), Kıvanç Yılmaz (elektro gitar), Ergin Demirel (davul), Semih Ercan (perküsyon) ve vokalde de Eyüp Karaaslan. Grup üyeleri Şenan Kerçin ve Özgür Parlak’ın aynı zamanda Çaycumalı olması Çaycuma konserinin daha özel olmasını sağladı.

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