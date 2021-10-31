Ereğlili kızlar Cumhuriyet Kupası’nı kazandı

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Karadeniz Ereğli Belediyespor kadın futbol takımı Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor' u penaltılarla yenerek Cumhuriyet kupasını kazandı.

Kdz. Ereğli Belediyespor kadın futbol takımı, Cumhuriyet Kupası’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi 00 sona ererken penaltı atışlarında Ereğli Belediyespor maçı kazanarak Cumhuriyet kupasının sahibi oldu. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kupaya uzanan takımın teknik heyet ve futbolcularını telefonla arayarak tebriklerini iletti.

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