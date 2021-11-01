AK Parti MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır'ın acı günü

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti MKYK Üyesi; 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır'ın kayınpederi Selçuk Balamir Oklu, tedavi gördüğü korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Uzun Mehmet Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, AK Parti teşkilatı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve hayatını kaybeden Selçuk Balamir Oklu'nun ailesi katıldı. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 64 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Balamir Oklu'nun cenazesi Kırat Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK Parti MKYK Üyesi; 25. ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Hüseyin Özbakır, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.