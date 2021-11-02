Üniversite öğrencileri köy okulundaki kardeşlerini unutmadı

İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, köy köy gezerek öğrencilere çeşitli kırtasiye ve Oyuncak hediye edip mutluluklarına ortak oluyor.

Üniversite öğrencileri, ortaya çıkardıkları proje ile Türkiye çapında sağduyu oluşturmak istediklerini belirterek, herkesi bu projeye destek vermeye çağırdılar. Proje koordinatörü ve Özel Eğitim Öğretmeni Hilal Açıkgöz önderliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Mollabey Köyü İlkokulu bünyesinde eğitim öğretimini sürdüren anaokulunu ziyaret etti. Küçük kardeşlerine kendi imkanlarıyla topladıkları bilgisayar ve çeşitli hediyeleri verdiler.

Proje çerçevesinde Mollabey İlkokulunda öğrencilere hediye dağıtan Hilal Açıkgöz, "Biz Üniversite olarak kendi öğrenci ve öğretmen arkadaşlarıyla beraber böyle bir projeye adım attık. Buradaki çocuklarımızın daha güzel çalışmalar yapabilme adına bu sosyal projeyi gerçekleştirmek istedik. Böylelikle başarılı bir yolda devam ettirirler" dedi.

Alaplı Mollabey İlkokul Müdürü Ömer Yavuz, "Gerçekten çok önemli bir çalışma. Sosyal Proje altında yapılan bu yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Ağabey ve ablalarına teşekkür eden anaokulu öğrencileri ise derslerine çok çalışarak üniversiteyi kazanıp büyüdüklerinde köy okullarına yardım edeceklerinin sözünü verdiler.

Üniversite öğrencileri ise sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

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