TÜİK 2020 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı Zonguldak'ta bin 818 hükümlünün giriş, 2 bin 729 hükümlünün çıkış kaydı yapıldı

TÜİK, 2020 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Zonguldak'ta 1 Ocak31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna bin 818 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 2 bin 729 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı.

Türkiye geneli istatistiklere göre ceza infaz kurumuna 1 Ocak31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin eğitim durumu işlenen suça göre değerlendirildiğinde yaralama suçu işleyenlerin yüzde 29,9'u ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 26,0'ı lise ve dengi meslek okulu, yüzde 21,4'ü ilköğretim mezunu kişilerden, hırsızlık suçu işleyenlerin ise yüzde 45,4'ü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 17,6'sı ilköğretim, yüzde 15,6'sı lise veya dengi okul mezunu kişilerden oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.