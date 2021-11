Posbıyık: “Kadın futbol takımımızla gurur duyuyoruz”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor Kadın Futbol takımı ile Ankara’da oynadığı 29 Ekim Cumhuriyet kupası maçını kazanarak kupanın sahibi olan Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı, Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret ederek kupayı teslim etti.

Ankara BŞB. Fomgetspor Kadın Futbol Takımı ile Ankara’da oynadığı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası maçını penaltı atışları sonucu kazanan Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları ile teknik heyet, Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Futbolcular, kazandıkları kupayı, Posbıyık’a teslim etti.



Posbıyık: Ereğli halkı adına sizi kutluyorum

Posbıyık, Kadın Futbol takımının oyuncularını, teknik heyeti kutlayarak şunları söyledi:

“Çok mutlu olduk. Başarılarınız daim olsun. Kızlarımızın futboldaki başarılarını izlemek büyük keyif veriyor. Ekip arkadaşlarımızla birlikte kadın futbolunu burada başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli takıma da ilk sporcuları buradan gönderdik. O yıllarda evlerden kız çocuklarımızı futbola yönlendirmek, ailelerini ikna etmek kolay değildi. Aileler yanaşmıyordu. ‘Ben Halil Posbıyık sözü veriyorum’ diyerek, ailelere güvence vererek ikna edip kızlarımızı takıma dahil etmiştik. Bernalar, Ebrular, Eceler, Deryalar, Rabialar, Damlalar Daha niceleri bu kulüpten yetişti. Hepsi öğretmen oldu, iyi birer sporcu oldu. Bu bana verilecek en güzel hediyelerden bir tanesi. Çok güzel şeyler. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray futbol takımı kurmak için uğraşıyor; biz yıllar önce yaptık. Birinci ligdeyiz, bu çok sevindirici.

Her zaman sizin yanınızdayım. Bütün maçlarınıza da lig başladığı zaman geliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu kupa, çok önemli, çok değerli ve anlamlı. Cumhuriyet Kupası için teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde mutlu olduk. Yönetim kurulumuzla birlikte maddi ve manevi her zaman yanınızdayız. Sizi alkışlıyorum ve Ereğli halkı adına kutluyorum.”

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Faruk Varlık da Başkan Posbıyık’a ve yönetim kuruluna, verdiği destek için teşekkür etti.

Ziyarette Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü 2. Başkanı ihsan Yazıcıoğlu, Kulüp Genel Sekreteri Satılmış Yiğit, As Başkan Sertan Kuzu, Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Sağlam, Recep Köksal ve Serkan Aydemir de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.