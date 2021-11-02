Ağabeyinin eşini baltayla yaralayan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağabeyinin eşini baltayla yaralayan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

DHA

Ağabeyinin eşini baltayla yaralayan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası


Gürkay GÜNDOĞANYeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, ağabeyinin eşi Leyla Köse´yi (51) balta ile ağır yaralayan Savaş Köse (41), 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 18 Ağustos 2019'da Gökçetabaklar köyünde meydana geldi. Evli olan 3 çocuk annesi Leyla Köse, evine gittiği sırada aralarında anlaşmazlık bulunan kayınbiraderi Savaş Köse, kullandığı araçla önünü kesti. Savaş Köse, baltayla saldırdığı Leyla Köse'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen Turgut Köse ile Savaş Köse arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kardeşler hafif yaralandı. Gözaltına alınan Savaş Köse, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Leyla Köse, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.
Savaş Köse hakkında `silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama´ ve `silahla tehdit´ suçlarından 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, Savaş Köse tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün görülen karar duruşmasına Leyla Köse, sanık Savaş Köse ve avukatlar katıldı. Duruşmada cezalandırılması yönünde verilen mütalaaya karşı ifadesi sorulan Savaş Köse, suçsuz olduğunu ifade ederek, "Olay benim evimin önünde oldu. Onlar bana saldırdı. Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Savaş Köse'nin üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Olay sırasında emekli maden işçisi ağabeyi Turgut Köse'ye (54) karşı kasten yaralama suçundan ise 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Turgut Köse hakkında, sanık Savaş Köse'ye karşı kasten yaralama suçundan ise 1 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.
Leyla Köse, sanığın ceza almasından memnun olduğunu, ancak eşinin cezalandırılmasına anlam veremediğini belirterek, "Ceza aldı sanık. Ertelemedi cezasını mahkeme. Bir hafta içinde itiraz etme hakkı varmış. Buna da şükür diyorum. Sanığın ceza almasını istiyordum. Bir ceza aldı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ
2021-11-02 16:12:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Posbıyık: “Kadın futbol takımımızla gurur duyuyoruz”
YEREL HABERLER Posbıyık: “Kadın futbol takımımızla gurur duyuyoruz”
Yengesini tehdit etti, üzerine araç sürdü yetmedi baltayla saldırdı Yengesine baltalı dehşeti yaşatan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Yengesini tehdit etti, üzerine araç sürdü yetmedi ...
Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza ...
TÜİK 2020 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı Zonguldak'ta bin 818 hükümlünün giriş, 2 bin 729 hükümlünün çıkış kaydı yapıldı
YEREL HABERLER TÜİK 2020 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini ...
Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı Kaza anı ...
Aktaş, "Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için görev başındayız"
YEREL HABERLER Aktaş, "Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için görev ...
Üniversite öğrencileri köy okulundaki kardeşlerini unutmadı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri köy okulundaki kardeşlerini ...
Yola dökülen mazot kazalara neden oldu, faciadan dönüldü Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı Kaza sonrası Akçakoca-Alaplı Karayolu 2 saat trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Yola dökülen mazot kazalara neden oldu, faciadan ...
GMİS Genel Başkanı Yeşil: "1,5 milyar ton kömür yer altında çıkarılmayı bekliyor"
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil: "1,5 milyar ton kömür yer ...
Alaplı’da yağışlı hava kazaya neden oldu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Alaplı’da yağışlı hava kazaya neden oldu: 4 yaralı
Eczacılık Fakültesi Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavında derece yaptı
YEREL HABERLER Eczacılık Fakültesi Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi ...
Köy yolunda motosiklet kazası
YEREL HABERLER Köy yolunda motosiklet kazası
BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili hayatını kaybetti
YEREL HABERLER BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili hayatını kaybetti
AK Parti MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır'ın acı günü
YEREL HABERLER AK Parti MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır'ın acı günü
Oltaya çinakop yerine köpek balığı takıldı
YEREL HABERLER Oltaya çinakop yerine köpek balığı takıldı
Karadeniz Gazı karaya ulaşmak için gün sayıyor TPAO Kıyı Lojistik Merkezi Müdürü Özgür Erden: "Karada insanların yaptığı her şeyi su altında iş makineleri, robotlarla yapıyoruz" "Filyos bölgesine denizden döşeyeceğimiz boru hattıyla getireceğimiz gazı BOTAŞ'a teslim edeceğiz"
YEREL HABERLER Karadeniz Gazı karaya ulaşmak için gün sayıyor TPAO ...
Çaycuma manda yoğurdunun yaygınlaşması için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Çaycuma manda yoğurdunun yaygınlaşması için ...
Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi
Ereğli-Zonguldak yolunda kaza: 2’si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Ereğli-Zonguldak yolunda kaza: 2’si çocuk 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 20 metreden uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil 20 metreden uçtu: 1 yaralı
TPAO, Karadeniz doğal gazının ulaşacağı 1 milyon dönüm alanda çalışma yapıyor
YEREL HABERLER TPAO, Karadeniz doğal gazının ulaşacağı 1 milyon ...
Sahilde yere yığılan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sahilde yere yığılan yaşlı adam hayatını kaybetti
Mehterli bayram kutlaması eleştirilerine Vali'den yanıt: "Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz" "Mehter gündüz törende vardı, bu coşkunun bir parçası da Mehter'di"
YEREL HABERLER Mehterli bayram kutlaması eleştirilerine Vali'den ...
Ereğlili kızlar Cumhuriyet Kupası’nı kazandı
YEREL HABERLER Ereğlili kızlar Cumhuriyet Kupası’nı kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.