Ağabeyinin eşini baltayla yaralayan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası



Gürkay GÜNDOĞANYeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, ağabeyinin eşi Leyla Köse´yi (51) balta ile ağır yaralayan Savaş Köse (41), 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Ağustos 2019'da Gökçetabaklar köyünde meydana geldi. Evli olan 3 çocuk annesi Leyla Köse, evine gittiği sırada aralarında anlaşmazlık bulunan kayınbiraderi Savaş Köse, kullandığı araçla önünü kesti. Savaş Köse, baltayla saldırdığı Leyla Köse'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen Turgut Köse ile Savaş Köse arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kardeşler hafif yaralandı. Gözaltına alınan Savaş Köse, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Leyla Köse, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.

Savaş Köse hakkında `silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama´ ve `silahla tehdit´ suçlarından 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, Savaş Köse tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün görülen karar duruşmasına Leyla Köse, sanık Savaş Köse ve avukatlar katıldı. Duruşmada cezalandırılması yönünde verilen mütalaaya karşı ifadesi sorulan Savaş Köse, suçsuz olduğunu ifade ederek, "Olay benim evimin önünde oldu. Onlar bana saldırdı. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Savaş Köse'nin üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Olay sırasında emekli maden işçisi ağabeyi Turgut Köse'ye (54) karşı kasten yaralama suçundan ise 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Turgut Köse hakkında, sanık Savaş Köse'ye karşı kasten yaralama suçundan ise 1 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Leyla Köse, sanığın ceza almasından memnun olduğunu, ancak eşinin cezalandırılmasına anlam veremediğini belirterek, "Ceza aldı sanık. Ertelemedi cezasını mahkeme. Bir hafta içinde itiraz etme hakkı varmış. Buna da şükür diyorum. Sanığın ceza almasını istiyordum. Bir ceza aldı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ

2021-11-02 16:12:08



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