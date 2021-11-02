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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaplı'ya yaşam ve mesire alanı yapılacak

İHA

Alaplı'ya yaşam ve mesire alanı yapılacak

Alaplı Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı yapıldı. Alaplı Belediye Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, Belediyenin 2022 yılı Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve Tahmini Gelir Gider Bütçesi ve Merkez Mahallesi ve Tepeköy Mahallesi arasındaki sınır düzenleme görüşmeleri ilgili komisyonlara havale edildi. İlçenin Kasımlı Köyü 130 ada 1 parselin ve Kocaman Köyü 160 ada 1 parsel ve Sahil Bölge alanın Belediye tahsisi görüşmeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin son maddesi olan Alaplı Karşıyaka Aile Parkı’nın ismi Cumhuriyet Parkı oldu.
Gündem ile ilgili konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe vatandaşlarının piknik yapabilecekleri, çocukların gönüllerince oyun oynayabilecekleri yeni bir mesire alanı kazandıracaklarını söyledi.
Kavukkavla Mevkiinde bulunan bu alanın daha önce mesire alanı olarak kullanıldığını hatırlatan Tekin, şunları söyledi:
“Kavukkavla mevkiinin hemen yanında 11 bin metrekare alan olan bu bölgede eskiden vatandaşlarımızın piknik yapabiliyordu. Birkaç kez yaşanan selin ardından bu alan bozulmuştu. Şuanda kullanılmaz halde. Bu alanı tekrar canlandırmak ve eski günlerdeki gibi vatandaşlarımızın piknik yapabilecekleri mesire alanına dönüştürmek için tahsis yapmaya karar verdik. Tahsisin hemen ardından mesire alanında çalışmalara başlayacağız. Mesire alanında çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kamelyalar ve pişirme üniteleri yerleştirerek halkımızın hizmetine açacağız. Yeni yeşil alanlarla hemşerilerimize nefes alacakları, doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturma gayretindeyiz. Bizim böyle güzel bir yerimiz varken neden insanlarımız Akçakoca'da bulunan Akkayya Piknik alanına gitsinler. Burası çok güzel bir mesire alanı olacak. Alaplı Belediyesi burayı kendi işletecek her hangi bir ticari amacı olmayacak girişleri ücretsiz olacak. Aynı şekilde Sahil Bölgesi de Alaplı’daki vatandaşlarımıza hizmet edecek. Bu bölge Alaplı halkına ait büyük bir yaşam alanı olacak. Buranın ismini de halk belirleyecek” dedi.

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