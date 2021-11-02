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'Çamaşır asmayın, buraları yakacağım' dedikten sonra evinde yangın çıktı Evde birinin olduğu ihbarı üzerine arama ekipler, evin boş olması üzerine rahat bir nefes aldı

İHA

'Çamaşır asmayın, buraları yakacağım' dedikten sonra evinde yangın çıktı Evde birinin olduğu ihbarı üzerine arama ekipler, evin boş olması üzerine rahat bir nefes aldı

Zonguldak'ta gece saatlerinde komşusuna 'Kapıya çamaşır asmayın buraları yakacağım' dediği iddia edilen şahsın dakikalar sonra evinde yangın çıktı. Evde birinin olduğu ihbarı üzerine dakikalarca arama ekipler, evin boş olması üzerine rahat bir nefes aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerindeki iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. İddialara göre, erkek sığınma evinde kaldığı öğrenilen ve bir süre önce kendi evine gelen Kenan Ç. (40), akşam saatlerinde komşusuna 'Çamaşır asmayın buraları yakacağım' dedi. Bir süre sonra Kenan Ç.'nin evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İçeride birinin olduğunun söylenmesi üzerine sağlık ekiplerine yol açılarak müdahale edilmesi istendi. Ancak evin boş olduğunun ortaya çıkması üzerine ekipler rahat bir nefes aldı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.
Polis ekipleri ise etrafta aramalarına rağmen Kenan Ç.'ye ulaşamadı. Evdeki yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri de komşuları ve akrabalarına ulaşarak Kenan Ç. ile ilgili bilgi alarak kendisine ulaşmaya çalıştı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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