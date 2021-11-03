Ece, "'Eve Dönüş' projesi desteklenmeli"

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği üye iş birliği yemeğinde bir araya geldi. Gecede konuşan Onursal Başkan Halil İbrahim Ece, eve dönüş projesinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

‘Üye İş Birliği Yemeği’ne çok sayıda davetli katıldı. Üyelerin bir araya gelmesini amaçlayan yemek, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Gece de birbirinden iş adamları, üretimci, sanayiciler, ihracatçı firmalar, otomotiv sektörü, sağlık sektörü gibi birçok dalda firma Zonguldak Sanayici İş Adamları Derneği ailesine katıldı. Üyelerin tanıtıldığı, plaketlerin verildiği yemek Yönetim Kurulu Üyesi Solist Doç. Dr. Aydın Arslan ve orkestrasının müzik söyleşisi ile son buldu.

Derneğin kurucu ve Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, 'Eve Dönüş' projesinin önemine dikkat çekerek desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ece, "Bayrağı devrettiğimiz günden bugüne yaklaşık 2 yıl gibi zaman geçti. ZONSİAD dünyada ve ülkemizde marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Mevcut Başkan Nejdet Tıskaoğlu ve yönetimiyle birlikte ZONSİAD yeni bir ivme kazandı. Özellikle derneğimiz bölgemiz, ülkemiz ve dünya da tanınma noktasında önemli mesafeler kaydetti. Bölgemiz hala göç veren iller arasında. İşsizlik bölgemiz için önemli bir sorun teşkil etmekte. Başlatılan ‘Eve Dönüş’ projesi bölgemiz insanı için umut oldu. Bu proje tüm siyasi partiler, STK, Esnaf ve Ticaret odaları, tüm kurumlar ve muhataplarınca desteklenmelidir. Projenin sürdürülebilmesi için tüm kesimlerin taşın altında elini koymalıdır" ifadelerini kullandı.

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