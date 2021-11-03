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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık, Çevre Bakanı Kurum ile cami konusunu görüştü

İHA

Posbıyık, Çevre Bakanı Kurum ile cami konusunu görüştü

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı gündem dışı konuşmada şehir merkezine cami yapılması konusundaki gelişmeleri anlattı.
Kdz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kasım ayı Meclis Toplantısı’ndaki gündem dışı konuşmasında çarpıcı açıklamalar yaptı ve şehir merkezine cami yapılması konusundaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Posbıyık şunları söyledi:
“Biz de Ereğli’de bir cami yapılmasından yanayız. Şehit cenazelerinde, Hac uğurlamalarında büyük sıkıntı çekiyoruz. Şehir merkezinde cami olmasını biz de arzu ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde üst düzey bir bürokrat vasıtasıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne çağırdılar. Toplantıya gittik. Giderken 1617 eskiz hazırladık. Yanımda Haluk Okur ve Mustafa Kılıç da vardı. Genel Müdür Yardımcısı katıldı, verimli bir toplantı oldu. Kendilerine anlattık. ‘Cami lazım ama yer seçimi yanlış’ dedik. Sembol cami için yerleri gösterdik, ne gerekiyorsa yaparız, hafriyatına yardımcı oluruz, dedik. Kent Meydanı çevresinde belediye, emniyet, kaymakamlık binaları olacağını anlattık. Kent Meydanı Projesi’ni beğendiler. Askeriye bölgesinde lojmanların olduğu yerde cami yapılması uygundur, dediler.”

Bakan Kurum: “Meclise gerek yok bakanlıktan çözeriz”
Çevre Bakanı Murat Kurum’un özel kalem vasıtasıyla kendisini Ankara’ya davet ettiğini söyleyen Başkan Posbıyık, “Görüşmeye tek başıma gittim. Yine orada Milli Emlak Genel Müdürü vardı; bizi iyi karşıladılar. Projeyi açtık, konuşmaya başladık. Kent Meydanı’na cami yapılması konusunu yeniden gündeme getirdi. Kendisine anlattım durumu. Buraya cami olmaz, Meclis’ten de geçmez, dedim. Başkan, dedi, ‘Meclis onayına gerek yok. Çevre Bakanlığı’ndan gereken düzenlemeyi yapacağım. Yeter ki destekle, bu konuları bildiğimi sanıyorum ve Bakan’a anlattım. Dolayısıyla bu caminin burada olmaması lazım. Ben grubum haricinde hareket etmem, dolayısıyla buraya Kent Meydanı yapıyoruz, yakında başlayacağız, dedim. Netice olarak Bakanı ikna ettiğimi düşünüyorum. Askeri lojmanların ne kadar olduğunu sordu. Kemer’de yerleri var. Güvenlik sınırına girmek için lojmanları taşımak istiyorlar, dedim. Milli Emlak Müdürü’yle konuştular. Binaları yıkıp, cami yapabilir miyiz, dediler. Bakan talimat verdi MSB ile görüşmelere başlayın, dedi. Aradan geçen zamanda ne gibi bir gelişme oldu bilemiyorum. İlerleyen zamanda sohbet devam etti. ‘Zonguldak’ı nasıl görüyorsunuz’ dedi. Sayenizde her tarafa yatırım yapılıyor, benim vilayetim olduğu için mutlu oluyorum ama bir taraftan kıskanıyorum, dedim. Ereğli’ye bir şey yapmıyorsunuz, dedim. ‘Bizim yapmamıza gerek yok. Ereğli kendi kendine yapar’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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