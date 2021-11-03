Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldi

Devrek Kızılay Temsilciliği ve Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldiler.

29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında organize edilen Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Devrek Kızılay Temsilciliği ve gençlerden oluşan Kızılay gönüllüleri Devrekli öğrencilerle bir araya gelerek Kızılay’ın kuruluş sebebi ve ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kızılay Devrek Temsilcisi Aydın Çolpa nezaretinde Kuvayi Milliye Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Kızılay gönüllüleri bilgi paylaşımının yanı sıra öğrencilere çeşitli hediyelerde vermeyi ihmal etmediler.

Düzenlenen ziyaretle ilgili bilgi veren Aydın Çolpa,” Malum 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arası Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizlerde ilçemizde gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte hafta nedeniyle çeşitli etkinlikler organize ettik. Son olarak ta grubumuz ile birlikte öğrencilerimizi ziyaret ederek kurumumuzun faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında bilgiler aktararak onların da Kızılay’ın hangi durumlarda ne gibi faaliyetlerde yer aldıklarına dair bilgi alışverişinde bulunduk ve bugünün anısına da öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim ettik programımıza katılarak bizlere destek veren gönüllü arkadaşlarımıza temsilcimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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