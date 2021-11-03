Posbıyık, rant iddialarına yanıt verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık, rant iddialarına yanıt verdi

İHA

Posbıyık, rant iddialarına yanıt verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Çavdarlı Mahallesi’ndeki evinin bitişiğindeki arsayı usulsüz olarak satın alıp, rant sağladığı iddialarına meclis toplantısında cevap verdi. Posbıyık, “İşin içinde bir milletvekili, bir bürokrat ve 5 emlakçı var" dedi.
Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Oturumu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Nikah Salonu’nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Gündeme geçilmeden önce gündem dışı konuşma yapan Başkan Posbıyık, Çavdarlı Mahallesi’ndeki evinin bitişindeki arsayı usulsüz olarak satın alıp, rant sağladığı iddialarına harita üzerinden detaylı anlatarak cevap verdi. İddianın geçmiş dönemde Ereğli’nin kaymağını yiyen bir kesim tarafından kurgulandığını ileri süren Başkan Posbıyık şunları söyledi:
“2000’li yıllarda biz de Ereğli’deki her kişi gibi yer aldık. Bu arsa bin 760 metre kare. Muhaliflerimden kimi saray diyor, kimisi köşk diyor. Arazi tamamen benimdi, araziden yol geçtiği için iki yeri ‘yola terk’ demişiz. Artık parsel kalmış, burası 206 metrekare, ev falan yapılamaz. 1760 metrekarelik arsanın 655.76 metrekaresi kısmi mevcut imara göre yola terk edildi. 2012 yılında 4 tane villa yaptırıldı, artık parseller satışa çıktı. Artık parseller satılsın diye belediye meclis üyeleri karar verdiler. İmar Komisyonu’nda AK Partili meclis üyeleri de karar verdiler, imzaları var. Ama akşam karar değiştirdiler, çekimser oy vereceğiz dediler. CHP’li meclis üyeleri okey verdi onlara da soruşturma açtılar. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İmar kanunu der ki; imar bütünlüğünü sağlayacaksın. Sana ait yolları yanındaki parseller ile birlikte imar bütünlüğü sağlayacaksın. Aradan 8 sene geçtikten sonra bu tarafa verilmiş. Belediye Ticaret ve Sanayi Odası ve saygın emlakçılara başvurmuş. Onlar da fiyat vermişler, fiyat ortalaması sonucu encümen kararı ile 115 bin Türk Lirasına bana satmışlar. İşlem bitmiş, Ereğli’ye bir hareket başlamış birileri devreye girmiş, yeniden fiyat belirleyeceğiz demişler. Yeniden fiyat belirlemek için 5 tane emlakçı bulmuşlar. Tek tek isimlerini biliyorum, kendileri ile konuştum. Bunlara yukarıdan talimat gelmiş, gelmişler arsaya ikinci defa fiyat biçmişler. Amaç, Halil Posbıyık’ın bir algı oluşturarak hırsızlık yaptı noktasına getirmek. Ucuz olan bir yeri ucuza almış ama pahalı bir yerdi zaten bak yeni emlakçılar böyle fiyat çıkardılar demek için. Bu arsayı 224 bin lira fiyata çıkarmışlar. Emlakçılardan biri geldi yemin etti, hatır imzası attım dedi. 115 bin liraya aldım, buradan 5 emlakçıya sesleniyorum, gelsinler burayı 100 bin liraya hemen satıyorum. Alsınlar kara mancar ekerler. Ahlak denilen bir şey lazım. Bu işin içerisinde 1 tane Milletvekili var, 1 tane bürokrat var müdür, 5 tane de emlakçı var. Emir talimatla beni aşağılamak için, CHP grubunu korkutmak için yapılan işlemdir bu, ama korkmayacağız, bildiğimiz yoldan aynen devam edeceğiz. Bu alana ev falan olmaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay Haftası konferansla devam etti
YEREL HABERLER Kızılay Haftası konferansla devam etti
Kamyonet ormanlık alana uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ormanlık alana uçtu: 1 yaralı
Ehliyetsiz sürücü dereye uçan araçtan yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü dereye uçan araçtan yaralı kurtuldu
Devrek’te trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 4 yaralı
Hırsızlık için girdikleri evden 14 çuval fındık çaldılar
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdikleri evden 14 çuval fındık ...
Jandarmadan kan bağışı desteği
YEREL HABERLER Jandarmadan kan bağışı desteği
Kdz. Ereğli TSO, tersanelerin yeniden canlanması için çalışıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO, tersanelerin yeniden canlanması için ...
Yabancı Dil öğrencileri Kadın Girişimciliği hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Yabancı Dil öğrencileri Kadın Girişimciliği hakkında ...
ZBEÜ Hastanesi 2021 yılı hizmet içi eğitim programı düzenlendi
YEREL HABERLER ZBEÜ Hastanesi 2021 yılı hizmet içi eğitim programı ...
Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldi
Posbıyık, Çevre Bakanı Kurum ile cami konusunu görüştü
YEREL HABERLER Posbıyık, Çevre Bakanı Kurum ile cami konusunu ...
Kendi asarak intihar eden adam son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kendi asarak intihar eden adam son yolculuğuna ...
Zonguldak, vaka sayısı en çok düşen il olmasına rağmen Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER Zonguldak, vaka sayısı en çok düşen il olmasına ...
Salgından sıkılan vatandaşlar için cadde ortasında şarkı söyledi
YEREL HABERLER Salgından sıkılan vatandaşlar için cadde ortasında ...
Kdz. Ereğli’de 3 mahallenin sorumluluğu jandarmaya devredildi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de 3 mahallenin sorumluluğu jandarmaya ...
Toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam talebi mecliste
YEREL HABERLER Toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam talebi mecliste
Ece, "'Eve Dönüş' projesi desteklenmeli"
YEREL HABERLER Ece, "'Eve Dönüş' projesi desteklenmeli"
Sosyal yardım vaadiyle 35 kişiyi dolandırdılar
YEREL HABERLER Sosyal yardım vaadiyle 35 kişiyi dolandırdılar
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
İl Sağlık Müdürü Güner; “Bağışlanmış her bir organ ve doku yeni bir hayat demektir”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Güner; “Bağışlanmış her bir organ ve ...
Yem fabrikaları için yapılan avlanmaya kota talebi
YEREL HABERLER Yem fabrikaları için yapılan avlanmaya kota talebi
Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı için vinçler kuruluyor
YEREL HABERLER Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı için vinçler ...
'Çamaşır asmayın, buraları yakacağım' dedikten sonra evinde yangın çıktı Evde birinin olduğu ihbarı üzerine arama ekipler, evin boş olması üzerine rahat bir nefes aldı
YEREL HABERLER 'Çamaşır asmayın, buraları yakacağım' dedikten sonra ...
Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazada sürücü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.