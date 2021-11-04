Havaalanında yolcu indirme ve bindirme lifti hizmete girdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanına hidrolik asansörlü engelli indirme ve bindirme lifti hizmete girdi.
Zonguldak Havaalanı’nda yolcu yolcuları ve kullanımları hasta, yaşlı engelli yolculara yönelik kullanım ve hizmetler ile ilgili olarak indirme ve bindirme lifti alınarak tekerlekli sandalyeli vatandaşlar hizmete başladı. Engelsiz ulaşım için ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya sosyal medya üzerinden şu paylaşımda bulundu; “Yeni hizmete aldığımız engelli platformu ile birlikte uçaktan iniş ve uçağa binişler daha seri hale gelecek. Aynı anda 4 tekerlekli sandalyeli yolcumuzu uçak içine transfer edebileceğiz inşallah. Tüm yolcularımıza huzurlu yolculuklar dileriz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.