Minik öğrencilerden sıfır atık projesine destek

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Zonguldak'ta başlatılan sıfır atık projesine Mithatpaşa İlköğretim Okulu destek verdi.

Zonguldak'ta belediye tarafından atık oluşumunun azaltılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ‘Sıfır Atık’ projesi başlatıldı. Başlatılan kampanyaya bir destekle Mithatpaşa ilköğretim okulundan geldi. Öğrenciler toplamış oldukları atıkları poşetleyerek Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine teslim ettiler. Yapılan bu anlamlı hareket taraflı tarafsız herkesten büyük takdir topladı. Öte yandan etkinlik çerçevesinde toplanan atıklar geri dönüşüme katkı sağlayacak.

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