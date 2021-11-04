Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Fatih B., yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Fatih B.'nin yönetimindeki 67 ACC 514 plakalı otomobil, otoparka girmek için sağ şeride geçtiği sırada arkadan gelen Tolga T.'nin kullandığı 67 TB 576 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tolga T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Fatih B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatih B.'nin otoparka girmek için sağ şeride geçtiği sırada arkadan gelen motosiklete çarptığı görülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-11-04 13:25:25



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