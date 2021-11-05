Zonguldak Valiliği'nden salgın denetimi

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Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zonguldak il genelinde 28 Ekim tarihinden itibaren yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 30 ihbar değerlendirilirken 2103 resen denetleme yapıldı.

Denetimlerde 8 iş yerine 1. uyarı, 3 işyerine 2.uyarı ve ceza, 10 kişiye izolasyona uymama cezası, 4 bin 351 kez ise izolasyon denetimi yapıldı.

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