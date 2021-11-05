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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhtiyaç sahibi 700 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı

İHA

İhtiyaç sahibi 700 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım töreni düzenlendi. TSO binasında düzenlenen törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Gençlik Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu üyeleri ile okul yöneticileri katıldı.
Yardım töreni ile ilgili bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, ilçedeki bazı okullara kütüphane yapılması konusunda TSO’dan talepte bulunacaklarını ifade etti. Aksoy açıklamasında, “Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yılda, ilçemizde ihtiyaç sahibi olan 700 öğrenciye bot yardımı yapmıştır, geçmiş yıllarda da bu yardımı yaptı. Pandemi döneminde uzaktan eğitimde sorun yaşayan çocuklarımıza tablet, bilgisayar yardımının yanında yine çocuklarımızın okuması için kitap yardımı da her sene rutin olarak yapılıyor. Eğitimin her alanında, yaptığı bu yardımından dolayı başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın belirlemiş olduğu; ‘Her okulda kütüphane olacak’ projesi kapsamında da inşallah başkanımızdan en azından 34 okulumuza kütüphaneler yapılması yönünde yardımlarını talep edeceğiz” dedi.
Keleş, “En keyif aldığımız eğitim yardımlarıdır”
Düzenlenen yardım töreninde konuşan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, eğitim için yaptıkları yardımlardan keyif aldıklarını belirterek şunları söyledi:
“Geçen yıl pandemi sebebi ile yaklaşık 150 öğrencimize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tablet alarak yardımda bulunmuştuk. 23 Nisan’da çok keyif alarak yaptığımız bir uyguladığımız var. İlkokul çağındaki her çocuğumuza ikişer, üçer kitap hediye ediyoruz, öğretmenlerimiz vasıtasıyla evlerine kadar ulaşma imkanına vesile olduk. Bizi de onurlandırıyor bu işler. Aynı zamanda üniversite sınavında ilk bine giren 6 öğrencimizi de burada ödüllendirdik. Hem özel okullarımızın hem de devlet okullarımızın gücünü ve Ereğli’mizin dinamizmini ortaya koymuş olduk. Bugün de yine kış sezonu yaklaşıyor, 700 tane öğrenci kardeşimize bot yardımında bulunmak istedik. Umarım Ereğli’de eğitim öğretim hayatı kazasız belasız sekteye uğramadan aynen bu şekilde çocuklar yetiştiririz.”
Kaymakam Mehmet Yapıcı ise yaptığı konuşmada dünyadaki ihtiyaçların değiştiğine vurgu yaptı. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Yapıcı konuşmasında, “Sanayi ve Ticaret Odamızın bu hayır işinde burada olmaktan dolayı memnunum. Dünya değişiyor, dünyada ihtiyaçlar değişiyor. Eğitim şekli değiştiriyor, eğitimin ihtiyaçları değişiyor. Dolayısıyla devletin bütçesi ile her ihtiyacı karşılamak, her şeye yetişmek mümkün değil. Bu anlamda odalarımızın bizim yetişemediğimiz yerlere yetişmesi bizi sevindiriyor. Özellikle fakir çocuklara yapılan bu yardımı çok önemsiyorum. Katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından protokol tarafından, okul idarecilerine temin edilen botlar teslim edildi.

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