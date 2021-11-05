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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz (2)

DHA

Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz (2)


`HEDEFLERİMİZE BİRER BİRER ULAŞMAYA DEVAM EDELİM´
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak Valiliği'ni ziyaretinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, kente yeni bir stat kazandırmak amacıyla çalışmalara hız verdiklerini söyledi.
AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada ise Bakan Kasapoğlu, dava arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' diyerek başladıkları yolculuğun aynı heyecan ve kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Önceki gün 3 Kasım'ı idrak ettik. 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' diyerek başlayan bu yolculuk hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle engin vizyonuyla, 84 milyonun kardeşlik ruhu anlayışıyla, adalet ve kalkınma misyonuyla, her geçen gün güçlendiren bir heyecanla devam ediyor ve devam edecek. Bu yürüyüşteki asıl unsur, yol arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın sizlerin varlığı bizim en büyük heyecanımız, en büyük gücümüz. Rabbim kardeşliğimizi, bu güzel iklimi ebediyen var kılsın. Birliğimize, beraberliğimizde kastedenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. İnşallah el ele, omuz omuza bu yürüyüşümüzle sadece ülkemiz için değil, insanlık için mazlumlar için umut olmaya yine bir ve beraber olarak devam edelim. İnşallah 2023 ve diğer vizyonlarımıza gençlerimiz için bu aziz milletimiz için hedeflerimize birer birer ulaşmaya devam edelim." DHA-Politika Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK
2021-11-05 17:12:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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