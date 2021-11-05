Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan İlçe Devlet Hastanesi'nde meydana gelebilecek yangınlara karşı olası önlem alarak nasıl müdahale edilmesi gerektiğini göstermek amacıyla hastane personeline yangın tatbikatı yapıldı.

Hastanede olası bir yangın durumunda eksiklikleri görebilmek ve bu tür olaylara karşı hazır olunabilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata hastane personeli, 112 Acil Sağlık ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri katıldı. Tatbikat öncesi İtfaiye Amiri Ferdi Maden personele yangınlar ve müdahale konusunda bilgi verdi. Daha sonra senaryo gereği hastanede çıkan yangına, itfaiye ekiplerine haber verildikten sonra hastane personelince ilk etapta yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale edildi. Böylelikle personellerin de yardımıyla yangın sırasında mahsur kalan hastaları tahliye etti.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Onur Merdivan, hastanelerin hayat kurtaran ve 7/24 çalışan yerler olduğunu belirterek, “Bu yoğunlukta böyle olaylar karşısında hangi hastayı, nereye tahliye edeceğini, hangi hastaya ne şekilde yaklaşacağını öğrenmiş oldu. Sağlık çalışanları olarak da istediğimiz buydu. Her zaman afetlerde dahil olmak üzere, ilk görevimiz hayat kurtarmak. Bunu bugün personellerimizin başardığını gördük. İnşallah hiç yaşanmaz. Ama başa gelirse de ne yapacağımızı artık biliyoruz” diye konuştu.

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