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ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, Numan Kurtulmuş ile buluştu

İHA

ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, Numan Kurtulmuş ile buluştu

ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, Zonguldak Valiliği öncülüğünde 912 Aralık tarihlerinde İstanbul Yenikapı Fuar Alanında bu yıl ilk defa düzenlenecek olan'Zonguldak Tanıtım Günleri' etkinliğine, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u davet etti.
Başkan Öncan, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"ZONDEF olarak genlerdir devam eden ziyaretlerimiz kapsamında; Ankara’da Milletvekillerimizden başta sayın Polat Türkmen olmak Zonguldak vekillerimizin tamamını, başta Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz olmak üzere 7 İlçe Kaymakamını, Zonguldak Merkez Belediye ve 7 İlçe ile 17 Belde Belediye Başkanlarının tamamını, ayrıca TTK Genel Müdürlüğü, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BAKKA Genel Sekreteri, ZTSO ve İlçe TSO başlarının tamamını, ESO başkanlarını, ziyaret ederek etkinliğimize davet ettik, destek istedik. Önümüzdeki günlerde ziyaretlerimize ve davetlerimize devam edeceğiz. Çok büyük bir heyecanla hazırlandığımız ve Zonguldak için dönüm noktası olacağını düşündüğümüz Zonguldak Tanıtım Günleri etkinliğimize tüm Zonguldak sevdalarını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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