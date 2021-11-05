Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz (3)

DHA

Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz (3)


BAKAN GENÇLERLE BULUŞTU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrencilerin, 'Olimpiyatlar açısından Türkiye dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor?' sorusunu cevaplayan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerle olimpiyat sürecinde yaşanılan ilklerin gelecek yıllarda daha yukarıya taşınacağına inandığını söyledi. Gençlere sporu bir yaşam tarzına dönüştürmelerini tavsiye eden Kasapoğlu, "Kota alan sporcularda yarı yarıya kadın erkek dağılımı vardı Türkiye'de. Bu da önemli bir göstergedir. Pek çok ülkeye baktığımda kadınların oranı yüzde 20'lerde bile değil. O yüzden ben Türkiye'nin hem dışarıdan hem içerden bakıldığında çok büyük bir umut olduğunu ve büyük bir başarı grafiğinde bu umudu güçlendirdiğini gönlümü ferah tutarak söylemek istiyorum. Göğsümü gere gere ifade etmek istiyorum. Ama şunu da söyleyeceğim, spor imkanımız çok, her yer tesis. Her yer erişilebilir noktada tesislerle dolu. En modern tesisler bizde. Sizlerden ricamız, lütfen sporu bir yaşam tarzı haline getirin. Yeter ki sizler isteyin, talep edin, biz onlarla ilgili altyapıyı sizler için daha erişilebilir kılalım" dedi.
TAKSİ DURAĞINDA TELEFONU CEVAPLADI
Bakan Kasapoğlu ardından Ereğli ilçesinde ziyaret ettiği taksi durağında çalan telefonu cevapladı. Taksi isteyen müşterinin adresini soran ve kendisinin Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu söyleyen Kasapoğlu, adresi not kağıdına yazarak taksi esnafına verdi. Basın mensuplarının `Sizin sesinizi duyunca heyecan yaptı mı?´ sorusuna Bakan Kasapoğlu, "Yok gayet sakindi. Benim Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olduğuma inandı" dedi.Cüneyt ÖZFİDAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDANSinan KABATEPE
2021-11-05 22:52:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
Bakan Kasapoğlu, taksi durağında telefona baktı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, taksi durağında telefona baktı
ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, Numan Kurtulmuş ile buluştu
YEREL HABERLER ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, Numan Kurtulmuş ile ...
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
TGRT Haber'de Alaplı rüzgarı esti
YEREL HABERLER TGRT Haber'de Alaplı rüzgarı esti
Acil numaralar 112’de birleşti
YEREL HABERLER Acil numaralar 112’de birleşti
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı oldu
YEREL HABERLER Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı oldu
Bakan Kasapoğlu: "Olimpiyat sürecinde yaşadığımız ilkleri daha yukarıya taşıyacağız"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Olimpiyat sürecinde yaşadığımız ...
Bakan Kasapoğlu: "'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "'Yakın ışıkları, Türkiye ...
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi ...
İhtiyaç sahibi 700 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi 700 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en önemli hedefimiz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi ...
Zonguldak Valiliği'nden salgın denetimi
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden salgın denetimi
Bakan Kasapoğlu: “Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Sporun bir kültür olarak güçlenmesi ...
Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Dünya genelinde ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Dünya genelinde ödüle ...
Jandarma göz açtırmadı, uyuşturucu tacirleri yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma göz açtırmadı, uyuşturucu tacirleri ...
Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı
Belediyeye ait depodan malzeme çalarken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Belediyeye ait depodan malzeme çalarken suçüstü ...
Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete ...
Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon 2 araca çarptı: 2 yaralı
Kdz. Ereğli’de ‘İşletmelerde KVKK ve Yükümlülükler’ konulu seminer verildi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de ‘İşletmelerde KVKK ve Yükümlülükler’ ...
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Direğe çarpan otomobilinde sıkışan Arzu, olay yerine gelen eşinin elini bırakmadı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilinde sıkışan Arzu, olay yerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.