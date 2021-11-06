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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den kırsal kalkınma hamlesi

İHA

AK Parti’den kırsal kalkınma hamlesi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, tarıma dayalı ekonomik yatırımları kapsayan desteklerle ilgili detaylı bilgi vererek; “Hibe desteklerimizle üreticilerimize can suyu olmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Tarım Bakanlığı tarafından verilecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri ile ilgili açıklamada bulundu.
Türkiye'nin kalkınmasında, hedeflerine ulaşmasında tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Gelecek hedeflerimizde çiftçimizin, köylümüzün rolü büyüktür. Devlet olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla el ele verecek, onları destekleyecek ve hedeflerimize ulaşacağız. Bu amaç ve düşüncelerle Tarım ve Orman Bakanı’mız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında toplamda 1.3 milyar TL %50 hibe desteğinin müjdesi ve startı verilmiştir. Destekleme kapsamında 74’ten fazla makine ve ekipmana hibe desteği ile can suyu olmaya devam edeceğiz. Detaylı bilgi almak isteyen değerli üreticilerimiz, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize 7/24 ulaşabilirler.
Uygulanacak olan Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı, ilçemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlere yönelik yapılacak projeler desteklenecektir. Destekleme programının amacı, değerli Ereğli çiftçisi ve üreticilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin entegrasyonunun sağlanması için işletmelerin desteklenmesidir. Kırsalda alternatif gelir kaynaklarını, tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesini ve kırsalda yaşayan insanımızın ihtiyaç duyulan tarımsal alet, makina, ekipman ve sabit yatırım projeleriyle kalkınma kapasitesi oluşturmasını ve güçlendirilmesini oldukça önemsiyoruz. AK Parti olarak, iktidara geldiğimiz ilk gününden itibaren 'kalkınma yerelde başlar' diyerek kırsalı ve yerel kalkınmayı önceliklerimiz arasına aldık. Merkezde Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde güçlü bir hükümet var. Yerelde, kırsalda da insanımız güçlü olursa Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, kalkınması çok daha kolay ve hızlı gerçekleşecektir. Bu bilinçle Ereğlili çiftçimizin ve üreticimizin kalkınmasına katkı sağlamak hepimizin görevi.”
Hibe desteği kapsamında makine ekipman alımlarını da içeren kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik başvuruların 17 Aralık 2021 tarihinde, tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yönelik başvuruların ise 21 Ocak 2022 tarihinde sona ereceğini ifade eden Bozkurt, anılan tarihlere kadar üreticilerin mağdur olmamaları açısından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan uygulama esaslarına göre veri giriş sistemi üzerinden (http://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) başvurularını yapmaları gerektiğini bildirdi.
Bozkurt, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Özellikle mevcut pandemi süresinde tüm dünyada önemi daha da iyi anlaşılan toprağın, tarım ve tarıma dayalı sanayinin önemini bilen ve buna göre hareket eden AK Parti, değişen ve gelişen dünyada Türk çiftçisinin, köylümüzün ihtiyaçlarını karşılamak, teknolojik altyapısını güçlendirmek için destek ve hibe programlarıyla kırsal kalkınmayı sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. Bütün Kurum ve kuruluşlarımızla her zaman değerli Ereğlili üreticilerimizin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle, kırsal kalkınma desteklerinin tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.”

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