TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Pazarspor: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 11. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, Pazarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 30 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx, Oğuzhan Yazır xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Ertuğrul xx, Muhammet x (Oğuzhan dk. 46 x), Hakan xx, Selim x (Berat dk. 75 x), Rıdvan x (Safa dk. 80 ?), Ercüment xx, Sefa xx, Atilla xx, Aykut Emre xx, Emre Kara x
Pazarspor: Tunahan xx, Kadir Kaan xx, Fatih xx, Hakan x (Muhammed Yıldırım dk. 73 x), Hüseyin xx, Muhammed Emin x (Muhammet Çavuşoğlu dk. 89 ?), Emrah xx, Erkan xx, Mehmet xx, Atakan xx, Berk x (Yusuf dk. 63 x)
Goller: Hüseyin (dk. 72), Muhammet Yıldırım (dk. 90 ve 90+4) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Sefa, Rıdvan, Sinan (Zonguldak Kömürspor)
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