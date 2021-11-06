TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Pazarspor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 11. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, Pazarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 30 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx, Oğuzhan Yazır xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Ertuğrul xx, Muhammet x (Oğuzhan dk. 46 x), Hakan xx, Selim x (Berat dk. 75 x), Rıdvan x (Safa dk. 80 ?), Ercüment xx, Sefa xx, Atilla xx, Aykut Emre xx, Emre Kara x

Pazarspor: Tunahan xx, Kadir Kaan xx, Fatih xx, Hakan x (Muhammed Yıldırım dk. 73 x), Hüseyin xx, Muhammed Emin x (Muhammet Çavuşoğlu dk. 89 ?), Emrah xx, Erkan xx, Mehmet xx, Atakan xx, Berk x (Yusuf dk. 63 x)

Goller: Hüseyin (dk. 72), Muhammet Yıldırım (dk. 90 ve 90+4) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Sefa, Rıdvan, Sinan (Zonguldak Kömürspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.